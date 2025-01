Panama avviser Trumps kanalkrav

– Suvereniteten til kanalen vår er ikke til diskusjon, sier Panamas utenriksminister Javier Martínes-Acha på en pressekonferanse.

– De eneste kreftene som kontrollerer kanalen er panamanske og det skal de forbli, fortsatte han, og understreket at kanalen tjener både menneskeheten og verdenshandelen.

I desember beskrev Trump transittavgiftene i Panamakanalen som svært urettferdige, og sa at USA burde få tilbake kontrollen over kanalen dersom de ikke ble «rettferdig behandlet».

Tirsdag sa han at han ikke utelukket bruk av militærmakt for å få kontroll over Panamakanalen.

