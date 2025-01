Fyrer løs mot NHOs Trump-strategi: – Vi skal ikke på reservebenken til EU

Ifølge E24 frykter NHO at President Trump vil skape uro i handelspolitikken, og norsk EU medlemskap lanseres som en løsning. Jeg tror NHO med sin «strategi» posisjonerer Norge på sidelinjen i forhold til USA, fremfor å utnytte de mange muligheter som Trump nå skaper, det skriver Ketil Solvik-Olsen på LinkedIn.

Den tidligere FrP-statsråden mener Norge må se på mulighetene Trumps inntog i det hvite hus medfører. Han mener vi må prøve å forstå Trump og ikke bare fokusere på utfordringene han fører med seg.

«Man kan like eller mislike Trump - det finnes mange argument for begge deler. Men når han først er valgt, bør Norge se på mulighetene det fører med seg. Min påstand er at knapt noe land på kloden har flere mulige oppsider enn nettopp Norge. De bør vi benytte oss av, og da må vi forstå Trump,» skriver han.



Må forstå Trumps syn på Kina

Solvik-Olsen mener det er viktig å forstå hvordan mange av republikanerne ser på Kina.

«En av Trumps hovedpunkter i valgkampen og etterpå, har vært USAs konkurranseforhold til Kina. Blant mange republikanere sees Kina på som en utfordrer og ikke bare en økonomisk konkurrent, men en aktør som søker å flytte hele det geopolitiske bildet,» fortsetter han.

Solvik-Olsen tror Kina gradvis ønsker å bygge ned Vestens vilje til å slåss frihetskamper, før de til slutt vil prøve seg på Taiwan.

«De ser på Kina som en «muliggjører» for at Russland viderefører krigen i Ukraina, at Nord Korea kan hjelpe Russland i Kursk, at Iran kan sponse opprør og terror i Midt Østen. Ved å «virvle opp støvet» på den måten, vil Kina over tid redusere Vestens vilje til å slås flere frihetskamper, og til slutt kan Kina igangsette en «Hong Kong» prosess i Taiwan,» poengterer den tidligere FrP-toppen.

Med bakgrunn i en del av republikanernes syn på Kina, syntes Solvik-Olsen at Trumps strategi mot Kina ikke er unaturlig.

«Med et slikt utenrikspolitiske bilde hos republikanerne, er det naturlig at Trump ser på hvordan USA kan gjøre landet mindre avhengig av Kina for strategisk viktige råvarer og produkter. Oppbygging av kompetanse, hjemflagging av industri og oppbygging av nasjonal produksjon er en av strategiene. Tollmurer, handelshindringer og nasjonale subsidier/incentiver er noen av virkemidlene,» skriver han.



Mafia-aktør

Solvik-Olsen mener Trump ser på Kina som en «mafia-aktør» og at de ikke respekterer spillereglene i den globale handelen.