Biden tror han hadde slått Trump

President Joe Biden insisterte i et nytt intervju med USA Today at han kunne slått påtroppende president Donald Trump ved presidentvalget i 2024. Biden innrømmet likevel at han var usikker på om han hadde utholdenheten til en ny periode.

Biden trakk seg som presidentkandidat i juli, etter dårlige meningsmålinger og en svak debatt i juni, som forsterket kritikken om at han ikke var skikket til jobben.

– Det er arrogant å si, men jeg tror det, basert på meningsmålingene, sa Biden da han ble spurt om han trodde han kunne ha vunnet valget.

Inviterte Trump til samtale

Da han ble spurt om han hadde kreftene til en ny fireårsperiode, svarte Biden:

– Jeg vet ikke. Da Trump stilte til gjenvalg, trodde jeg at jeg hadde den beste sjansen til å slå ham. Men jeg ønsket heller ikke å være president når jeg er 85 eller 86 år gammel. Så jeg snakket om å gi stafettpinnen videre. Men jeg vet ikke. Hvem i all verden vet? Så langt, så bra. Men hvem vet hvordan jeg er når jeg er 86 år gammel?

– Jeg var veldig direkte med Trump da han ble valgt. Jeg inviterte ham umiddelbart til Det hvite hus. Jeg brukte to timer med ham, sa Biden.