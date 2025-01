Høyre størst på ny måling

Målingen ble utført 7.–8. januar av Norfakta på vegne av Klassekampen og Nationen. 1.002 personer deltok i undersøkelsen.

Høyre vokser med 0,3 prosentpoeng fra forrige måling i desember. Partileder Erna Solberg er henrykt over fremgangen.

– Det er utrolig gøy at Høyre går fram, og helt tydelig at mange ønsker seg en ny regjering og en ny retning for Norge, sier Solberg i en uttalelse til NTB.

– Men det er lenge igjen til valget, så vi skal stå på hver eneste dag for å kunne gi Norge en ny regjering, påpeker hun.

Fremskrittspartiet krymper på sin side med 2,6 prosentpoeng til 21,1 prosent. Arbeiderpartiet går fram med 0,3 prosentpoeng til 18,4 prosent.

De øvrige partiene får følgende oppslutning: SV: 8,1 (-0,6), Sp: 6,6 (+1,2), Rødt: 6,0 (+0,7), Andre partier: 5,9 (+2), V: 4,3 (-0,3), KrF: 3,2 (-1) og MDG: 3,2 (+0,3). Feilmarginen i undersøkelsen varierer fra 1,1-2,6 prosentpoeng. Alle endringene er innenfor feilmarginen.