Et mer radikalt NHO?

NHOs årskonferanse ble nylig avholdt. Det er et samlepunkt for politikere, organisasjoner, og viktigst – næringslivet. Politikk som skal sikre fremtiden til Norges næringsliv diskuteres der, og det får flere til å reagere.

Trygve Svensson, leder i tankesmien Agenda, påstår i VG at NHO er blitt mer radikal, og peker på at organisasjonen ofte deler syn med Fremskrittspartiet. Dette burde ikke bli kritikk av NHO, men heller en hyllest til FrP. For det viser at vi forstår hva som trengs for å styrke næringslivet i Norge. Når NHO – som representerer norske bedrifter – støtter FrPs politikk, viser det at FrP har en god, næringsvennlig politikk, som fremmer verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Konspirasjonen som Svensson prøver å skape, om at FrP er blitt NHOs samarbeidspartner etter at LO tok avskjed, er bare å kaste rett ut av vinduet. Under hele årskonferansen var Sylvi Listhaug til stede, men ikke én eneste gang på scenen, hun fikk ingen taletid.

Svensson nevner NHOs ønske om å fjerne formuesskatten, og hevder at 17 milliarder kroner i skattekutt er svimlende. Hvis det å kutte under 1 prosent av statsbudsjettet i skattekutt er svimlende, lurer jeg på hva han sier om de nesten 40 milliardene vi vil kutte i skatter og avgifter.

Samtidig ser vi at arbeidsplasser og skattebetalere flykter ut av landet på grunn av det høye skattenivået. Når milliardærer er blitt vår største eksportvare, har vi et enormt problem. Å fjerne formuesskatten vil gi bedrifter mer handlingsrom til å vokse og skape arbeidsplasser. Det er en investering i fremtiden, ikke et tap.

Han uttrykker også frykt for at de rikeste skal bli nullskatteytere. Dette stemmer ikke. Er det noen som ikke er nullskatteytere, så er det Norges rikeste. De betaler allerede betydelige summer i skatt. For eksempel betalte Kjell Inge Røkke, før han flyttet til Sveits på grunn av skattenivået, i årlig skatt like mye som en gjennomsnittlig nordmann betaler i løpet av nesten tusen år.

Når det gjelder sykelønnsordningen, er det sant at FrP er åpen for endringer. Vi skal ikke straffe de som er syke, men vi må minske selvvalgt fravær. Et eksempel er hvordan sykefraværet skyter i været rundt VM-finaler og lignende. Selvfølgelig er det mennesker som ikke skal jobbe, og de skal vi ha et system for. Men at visse personer som ellers hadde stått mye utenfor jobben skal ha større incentiver til å jobbe, bør være opplagt. Dette handler om å redusere sykefraværet og kostnadene for det. For Norges sykefravær er blant de høyeste i Europa. Det koster staten rundt 70 milliarder kroner. Det er et svimlende tall, Svensson.

NHO har tatt til orde for lavere skatter, mindre byråkrati og mer frihet for næringslivet – kjernepunkter i FrPs politikk. Dette er tiltak som vil styrke norsk økonomi og gi flere jobber. I stedet for å kritisere, burde flere politikere lytte til hva næringslivet faktisk trenger. Norges fremtid avhenger av at vi legger til rette for arbeidsplasser og verdiskaping – ikke at vi skyver det ut av landet.

Theodor Vik Thorkildsen

Nestleder i Buskerud FpU