Politikernes syn på gründernes bidrag mangler faktagrunnlag

I 2009 etablerte Roy H. Larsen og Øyvind S. Bruland selskapet Nordic Nanovector. I desember 2012 ble første pasient behandlet med Betalutin mot lymfekreft. Det hele virket svært lovende. I 2015 ble selskapet notert på Oslo Børs’ hovedliste. Markedsverdien og basis for formuesskatt steg til nesten 5 milliarder i desember 2016 før kreftstudiene ble avsluttet uten suksess i 2022 og markedsverdien falt til 136 millioner kroner i juni 2023. Da hadde selskapet hentet over 3 milliarder kroner fra gründerne og eksterne investorer. Fra toppen hadde aksjekursen falt med 99 prosent – fra 129 til 1,17 kroner pr. aksje.

En gjennomgang av selskapets regnskaper fra 2009 til juni 2023 viser at fellesskapet har mottatt over 145 millioner kroner i forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift på lønn og over 400 millioner kroner i merverdiavgift fra dette gründerselskapet. I tillegg viser et grovt anslag med basis i den høye børsverdien i årene 2015–2022 at staten sannsynligvis har trukket inn nærmere 150 millioner kroner i formuesskatt fra investorene, som aldri har mottatt en krone i utbytte fra selskapet.

Det betyr at gründernes kunnskap, initiativ og innsats med egne og lånte penger i dette selskapet har bidratt til en verdiskaping til fellesskapet på nesten 500 millioner kroner. De 400 millioner kronene i merverdiavgift, hvorav selskapet netto får til gode omtrent halvparten, viser at selskapet i tillegg har kjøpt varer og tjenester fra andre selskaper tilsvarende 1,6 milliarder kroner.

Det er skuffende at Finansdepartementet ikke har klart å opplyse våre politikere om denne verdiskapingen, med det resultat at gründeres bidrag til fellesskapet ensidig knyttes til formuesskatten. Jeg synes det er på tide at debatten om formuesskatten kommer inn i et opplyst rom, der vi heier på gründerne og slutter å påstå at de uten formuesskatt ikke bidrar til fellesskapet. Det siste er nemlig feil!

Ludvik Sandnes

Styreleder i Nordic Nanovector mellom 2014 og 2019