Desperat Trump forsøkte å omgjøre valgresultatet i 2020

Jack Smith valgte å stanse sin etterforskning etter at Trump vant presidentvalget i fjor. Han trakk seg deretter som spesialetterforsker.

Tirsdag offentliggjorde justisdepartementet Smiths rapport om etterforskningen og oversendte den til Kongressen.

Rapporten konkluderer med at Trump helt bevisst spredte falske påstander etter valgnederlaget mot Joe Biden i 2020, noe han gjorde i et forsøk på å få omgjort resultatet.

Desperat Trump

I rapporten går det fram at flere av Trumps nærmeste medarbeidere overfor Smith tegnet et bilde av «en stadig mer desperat» president «som på bedragersk vis» forsøkte å undergrave valgprosessen da han innså at han hadde tapt for Biden.

– Trump ville ha blitt dømt for dette dersom han ikke hadde vunnet valget i fjor, konkluderer rapporten.

– Helt gjennomgående i alle Trumps forsøk var bedrag – bevisst fremming av falske anklager om valgfusk, konkluderer Smith.

– Bevisene viser at Trump brukte disse løgnene som et våpen mot en føderal funksjon som er helt grunnleggende for USAs demokratiske prosess, heter det videre.

Grunnloven forbyr

Trump har ved flere anledninger lovet å sparke Smith fra stillingen som spesialetterforsker når han 20. januar på nytt overtar som president. Smith kom ham i forkjøpet og trakk seg sist fredag.

Smith har reist to føderale straffesaker mot den påtroppende presidenten. Begge ble stanset etter at Trump vant valget i november i fjor.

– Justisdepartementets syn er at grunnloven helt kategorisk forbyr fortsatt straffeforfølgelse av en sittende president. Forbrytelsenes alvorlighetsgrad og bevisenes styrke, som spesialetterforskerens kontor helt og fullt stiller seg bak, endrer ikke på dette, heter det i Smiths rapport.

«Forstyrret»

Trump avviser helt Smiths rapport og kaller spesialetterforskeren «forstyrret».

– Forstyrrede Jack Smith var ikke i stand til å straffeforfølge den politiske motstanderen til sjefen sin, skurken Joe Biden, skriver Trump på sin egen plattform Truth Social.

Trump gjentar videre at han er helt uskyldig i anklagene om å spre falske påstander om valgfusk etter valgnederlaget i 2020.