Valgkomiteen i Rødt innstiller på at hele det sittende arbeidsutvalget i partiet gjenvelges. Den foreslår at Marie Sneve Martinussen fortsetter som partileder, med Kragerø-ordfører Charlotte Therkelsen og stortingsrepresentant Sofie Marhaug som nestledere, og Reidar Strisland som partisekretær.

–Jeg er glad for tilliten fra valgkomiteen. Jeg er klar for å gjøre en jobb sammen med tusenvis av medlemmer, velgere og venner av Rødt landet over, hvis det er landsmøtets ønske, sier Marie Sneve Martinussen i en kommentar fra partiet.

Marie Sneve Martinussen har sittet i Rødt-ledelsen siden 2012, først som nestleder. Hun sitter i dag på Stortinget som representant fra Akershus.

Therkelsen og Marhaug ble valgt som nye nestledere i henholdsvis 2023 og 2024.