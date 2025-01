Historisk dårlig Ap-måling: Høyre og FrP med rent flertall

Arbeiderpartiet (Ap) opplever en dramatisk nedgang i oppslutning, med kun 16,7 prosent, ifølge en fersk meningsmåling fra Respons Analyse, utført for VG, Aftenposten og Bergens Tidende. Samtidig befester Fremskrittspartiet (FrP) sin posisjon som Norges største parti med 24,5 prosent, tett fulgt av Høyre (H). Til sammen har de to partiene et rent flertall på Stortinget med hele 90 mandater, skriver VG.

– Denne målingen er dårlig, og Arbeiderpartiet har langt høyere ambisjoner enn dette. Det er derfor positivt at vi har sett fremgang på flere andre målinger i januar, skriver Støre i en e-post til VG.

Bunnpunkt

Ifølge Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse markerer målingen et historisk bunnpunkt for Ap – den laveste siden byrået startet i 2006.

Avisen påpeker at Arbeiderpartiet så langt i januar har ligget på 19,5 prosent på målingene. Det er spesielt blant de unge at partiet sliter.

– Bare ni prosent av dem under 30 år oppgir at de vil stemme på Ap. Det er bare de over 60 år, der Ap har «anstendige» tall, med 29 prosent oppslutning, sier Olaussen.

Erna og Sylvi

Høyre-leder Erna Solberg jubler.

– Det er utrolig gøy at Høyre går frem, og helt tydelig at mange ønsker seg en ny regjering og en ny retning for Norge. Men det er lenge igjen til valget, så vi skal stå på hver eneste dag fremover, skriver Solberg til VG.

Listhaug deler begeistringen og ser resultatene som en tydelig beskjed fra velgerne:

– Dette er en veldig god FrP-måling som viser at folk er lei av regjeringens sløsing, og vil ha mer frihet gjennom lavere skatter og avgifter, økt trygghet ved å satse mer på olje- og gassnæringen, bygge opp politiet og gi bedre omsorg ved å ta i bruk alle gode krefter i helse- og eldreomsorgen og få ned helsekøene, skriver Listhaug.