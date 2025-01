Vedum freder bobilturistene – lover at de skal slippe turistskatt

– At vi skal innføre et eget besøksbidrag for folk som har en campingvogn, det skjer ikke. For jeg er glad for at folk har campingvogn, jeg er glad i camping selv, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som selv var på campingferie i Danmark og Sverige i fjor sommer.

Onsdag ble finansministeren grillet i Stortinget av Høyres Tina Bru for forslaget regjeringen har kommet med, som åpner for at kommunene kan kreve inn turistskatt på overnatting.

Den nye skatten er nå ute på høring. Blant annet har det kommet kritikk for at cruise- og campingturister slipper unna.

– Jeg ser utfordringen med cruise. Det er derfor vi har dette på høring. Det er en veldig relevant utfordring, sier Vedum.

Bru reagerer på at regjeringen legger opp til at hotellene må ta hele regningen dersom kommuner velger å innføre turistskatt.

I regjeringens forslag kan det ilegges en avgift på inntil 5 prosent på overnatting.

– Det er en del av meg som tenker at grunnen til at regjeringen har valgt den løsningen, med å bare legge skatten på hotellene, er at det bare er enklere. For selvfølgelig er det komplisert å innføre et system med besøksbidrag, men skal man først gjøre noe, så må man jo treffe planken da, sier Bru.

Også Høyre er for en turistskatt, men mener regjeringens løsning treffer dårlig. Høyre-politikeren er nå spent på hva som kommer ut av høringsrunden.

– Det blir spennende å se om man går tilbake på det og heller innfører et system som folk er for, og synes er en god idé, sier hun.