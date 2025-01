Vestre vil se på kapasitet hos private helseaktører

– Nå har vi et godt utgangspunkt for året vi er inne i, hvor mine ambisjoner overfor sykehusene er tydelige: Vi skal markant ned! sa Vestre (Ap) om ventetider i helsetalen onsdag.

Helseministeren er fornøyd med at tallene for desember viser at ventetid for påbegynt helsehjelp er to dager kortere enn desember året før og fem dager kortere for ventende.

– Foreløpige tall tyder på at styringsmålet for 2024 dessverre ikke er nådd samlet sett, men gjennom ventetidsløftet har vi klart å snu den negative utviklingen, sier han.

Setter ventetidsmål

Vestre setter seg mål for helsekøene. Gjennomsnittlig ventetid i år skal være maks:

* 61 dager for fysisk helsehjelp (somatikk)

* 44 dager psykisk helsehjelp for voksne

* 45 dager psykisk helsevern for barn og unge

* 33 dager tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

For å få fart på utviklingen, vil han gå løs på tidstyver, kutte i sykefravær og se på andre mer effektive måter jobbe på innen helsevesenet.

– Det er ikke én metode. Eller én kvikk-fiks. Her må vi gjøre alt av det som virker, sier Vestre.

Kartlegger kapasitet hos private

Han mener også det er mer å hente på samarbeid med private aktører. Helseregionene får nå beskjed om å kartlegge kapasitet fra private aktører innen de fagområdene der volumene er størst og ventetidene lengst. Fristen settes til februar.

Helseministeren understreket i talen at den offentlige helsetjenesten må være så god at den er førstevalget, at man ikke skal behøve å lure på om man trenger privat helseforsikring.

Folks forventninger har aldri vært høyere – og med god grunn, påpekte Vestre, som viste til medisinske og teknologiske gjennombrudd.