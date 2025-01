Medier: Israel og Hamas er enige om våpenhvile i Gaza

– Det er oppnådd enighet om en avtale, sier en amerikansk tjenesteperson til Axios. Meldingen er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Det samme melder den egyptiske TV-stasjonen Al-Qahera, nyhetsbyrået AP og den israelske avisen Haaretz.

Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani har varslet en pressekonferanse onsdag kveld, der det ventes at han vil komme med en offisiell kunngjøring om våpenhvilen.

Trump

USAs påtroppende president, Donald Trump, har publisert følgende på Truth Social:

«WE HAVE A DEAL FOR THE HOSTAGES IN THE MIDDLE EAST. THEY WILL BE RELEASED SHORTLY. THANK YOU!»

Skal ha godkjent

Hamas-kilder opplyste tidligere onsdag til nyhetsbyrået AFP at bevegelsen hadde godkjent utkastet til avtale som lå på bordet. Det samme har Islamsk hellig krig (Jihad), opplyst kildene.

Israels utenriksminister Gideon Saar bekreftet at det var gjort framgang og sa at det fra israelsk side rådet ekte vilje til å komme fram til en avtale.

Ifølge kilder Haaretz har snakket med skal den israelske regjeringen møtes onsdag kveld eller torsdag.

Håpet er ifølge kildene at de første israelske fangene og gislene i Gaza vil bli løslatt før mandagens presidentinnsettelse i USA.

Tre faser

Kilder med kjennskap til forhandlingene opplyser til The New York Times at avtalen vil bli gjennomført i tre faser.

Den første fasen blir angivelig på 42 dager. I løpet av denne tiden skal 33 israelske gisler løslates mot at Israel løslater flere hundre palestinske fanger. Det eksakte antallet palestinere som løslates vil avhenge av hvor mange israelske gisler som fortsatt er i live.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal Israel løslate 30 palestinske fanger for hvert sivile israelske gissel som løslates, og 50 palestinske fanger for hver kvinnelige israelske soldat som holdes som krigsfange i Gaza.

Israel skal samtidig begynne tilbaketrekking fra byene i Gaza og fra den drøyt 14-kilometer lange Philadelphi-korridoren, som skiller Gazastripen fra Egypt.

Mange palestinere vil også få anledning til å returnere til hjemmene de er fordrevet fra, og det skal slippes inn mer nødhjelp.

Ny forhandlingsrunde

16 dager inn i første fase skal det innledes forhandlinger om løslatelse av flere gisler og fanger. Dersom det ikke blir oppnådd enighet før første fase er over, kan Israel gjenoppta angrepene på Gazastripen.

Andre fase skal også vare i 42 dager, og det skal råde full våpenstillstand. I løpet av denne tiden skal de resterende israelske gislene og fangene i Gaza utleveres, i bytte mot et ukjent antall palestinere i israelsk fangenskap. Antallet skal det forhandles om.

I tredje og siste fase skal likene av drepte israelske gisler og krigsfanger utleveres i bytte mot likene av palestinere som Israel har.

Det skal også vedtas en plan for gjenoppbygging av Gaza, og grenseovergangene skal gjenåpnes.