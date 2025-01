Formuesskatt kan bli en statlig eiendomsskatt

Fremskrittspartiet jobber mot enhver form for beskatning av primærboligen, og vi er nå bekymret for at en fjerning av formuesskatt på aksjer og driftsmidler i praksis vil bety en omlegging av formuesskatten til en statlig eiendomsskatt.

En skjerpet formuesskatt på egen bolig vil medføre at personer med lav pensjon eller liten inntekt ikke vil ha råd til å eie egne hjem og fritidsboliger kjøpt med beskattede sparepenger. Denne formen for beskatning av primærboliger og hytter fremstår også spesielt innrettet for å ramme pensjonister med nedbetalte boliger og hytter med høy markedsverdi. For hyttemarkedet vil et nytt takseringssystem, som ventes innført fra og med 2026, gjøre dette enda mer problematisk.

For å vise hva dette betyr for en eier av en primærbolig med en markedsverdi på 20 millioner kroner, skal jeg lage et regneeksempel:

Ligningsverdien på boligen blir 9,5 millioner kroner, basert på 25 prosents verdsettelse opp til 10 millioner og 70 prosents verdsettelse for markedsverdien mellom 10 og 20 millioner. Fratrukket minstefradraget på 1,76 millioner, blir formuesskatten på boligen 77.400 kroner.

Med forslaget fra KrF ville formuesskatten på boligen blitt hele 122.400 kroner ((25 % *8 mill.) + (100 % *12 mill.) - 1,76 mill. (bunnfradraget) og en formueskattesats på 1 prosent.

Det er også et poeng at formuesskatten utelukkende betales av nordmenn og at internasjonale investorer vil kunne kjøpe opp norsk eiendom uten å måtte betale en krone i formuesskatt.

Fremskrittspartiet kjemper hver dag for å unngå at du skal måtte betale skatt på hjemmet ditt. Vi er imot en snikinnføring av statlig eiendomsskatt gjennom formuesskatten.

Dag Vangsnes

Siviløkonom og kommunestyremedlem for FrP i Bærum