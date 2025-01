Pollestad åpner for alkosalg fra gårder – sier nei til sidermaraton i Hardanger

I tillegg vil han se på markedsføringsreglene, blant annet for alkohol, melder Nationen.

– Da jeg dro til Berlin, leder den norske staten deg på Gardermoen rett gjennom alkoholavdelingen, og NRK sender program med maratonløping og vindrikking, men bedrifter kan ikke markedsføre sidersmaking, sier Pollestad til avisen.

NRK sendte nylig en mye omtalt episode av «Helt Ramme sporter», der programleder Nicolay Ramm og influenser Emilie Voe Nereng deltok i et vinmaraton i franske Bordeaux. I tillegg til å løpe 42 kilometer drakk de 24 glass med vin underveis.

– Nå foreslår jeg ikke det konseptet i Hardanger altså, sier statsråden, som ifølge avisen avviser at sidermaraton i Norge er målet.

Ny oppskrift

Uttalelsene kommer i forbindelse med at Pollestad legger fram flere tiltak for å nå målet om 25 milliarder i omsetning for lokalmat og -drikke innen 2035.

Han kaller tiltakspakken for «Oppskrift for mer lokalmat og -drikke».

Pollestad ønsker blant annet å heve taket for når offentlige innkjøp må ut på anbud fra 100.000 kroner til 300.000, samt innføre krav om opprinnelsesmerking på restaurant og storkjøkken.

Bryggeriene jubler

Bryggeriene jubler for signalene fra landbruksministeren og kaller det for en merkedag for bryggeribransjen.

– En åpning for at lokalprodusert øl kan selges til de som besøker bryggeriene, bygger opp under stolte mat- og drikketradisjoner i hele landet, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, til NTB.

Han understreker at bryggerinæringen deler regjeringens ønske om å bevare Vinmonopolet, men er trygg på at en lovendring kan gjøres uten at polet utfordres.