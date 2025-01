Martin Bech Holte, forfatteren av den omdisktuterte boken «Landet som ble for rikt,» har gått runden på NRK. Torsdag kveld var han med i Debatten, etter å tidligere ha deltatt på både Dagsnytt18 og Politisk Kvarter.

Torsdag kveld fikk altså boken, som hevder at staten sløser bort for mye penger, sin hittil lengste sendetid på statskanalen.

Men på 45 minutter var det mye Fredrik Solvang ville gjennom, nærmere bestemt tre bolker. Første bolk var Holtes beskrivelse av problemstillingen, mens andre bolk var en live versjon av debatten som har gått i fagmiljøene.

Det har vært mange ulike innvendinger. Noe av det mest sentrale er at lavere produktivitetsvekst - og økonomisk vekst generelt - ikke er et særnorskt problem. Dermed kan heller ikke slik utvikling i Norge tilskrives oljeformuen, slik det hevdes i boken.

Det mest kontakte motsvaret kom ikke fra forfatteren, men Svein Harald Øygard:

– Men oljepengene skulle jo bli noe mer!

Øygard er sittende styreleder i Norwegian og tidligere sentralbanksjef på Island. Budskapet var at Norge ikke kan ikke slå seg tilfreds med at det også går dårlig andre steder, i alle fall ikke når vi har et så stort forsprang i oljefondet.

BUSTA FØYK: Martin Bech Holte og Svein Harald Øygard på Debatten torsdag. Foto: NRK

– Hvilken troverdighet har du?

I tredje bolk ville Fredrik Solvang ha svar fra poltikerne, som i denne anledning var representert ved Kari Elisabeth Kaski (SV), Erna Solberg (H) og Tuva Moflag (Ap).