Det er ventet flere minusgrader i USAs hovedstad mandag, helt ned mot minus 8 på dagtid, ifølge yr.no. De er også ventet vind som gjør at kulden vil bite enda hardere. Det er bekymring for at kulden kan utgjøre en helsefare for deltakerne.

På grunn av været flyttes seremonien inn i rotunden på Kongressbygningen, bekrefter Trump på sin egen plattform Truth Social.

Paraden som skal holdes i forbindelse med innsettelsen holdes i arenaen Capital One, og Trump sier at han vil slutte seg til tilskuerne her.

– Alle andre arrangementer vil forbli uendret, inkludert seiersmarkeringen i Capital One Arena på søndag klokken 15, og alle tre innsettelsesballene på mandag kveld, skriver Trump i innlegget.

Ronald Reagan ble i 1985 tatt i ed innendørs fordi det var sprengkaldt på innsettelsesdagen. Han ble tatt i ed i Kongressbygningen. Den gangen ble paraden i forbindelse med edsavsigelsen avlyst.