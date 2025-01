Trøndelag Ap har mistet 1.500 medlemmer det siste året

Tall som Adresseavisen har fått tilgang på viser at antallet medlemmer i Trøndelag Ap faller fra 9.021 medlemmer i 2023 til 7.588 medlemmer i 2024.

Det er antall medlemmer ved årsskiftet som avgjør kommunelagenes størrelse inn imot fylkesårsmøtet og størrelsen på fylkeslaget avgjør antall delegater til landsmøtet.

I Trondheim Ap er medlemsnedgangen på over 1.000 medlemmer, skriver avisen.

– Det er en nedgang i medlemstallene, men vi er fortsatt landets aller største fylkeslag, sier fylkesleder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Ap Hun utelukker ikke at uroen i Trøndelag har ført til både lav oppslutning og medlemsnedgang.

Også Nidaros Sosialdemokratisk Forum – ledet av Trond Giske – har mistet medlemmer, totalt 950, og har nå rundt 3.500 medlemmer. Ifølge Giske er 800 av de 950 medlemmer som bor utenfor Trøndelag.

– Nesten alle oppgir som grunn at landsmøtet bestemte at de ikke lenger får telle i Nidaros, sier Giske.

Han viser da til at Arbeiderpartiets landsmøte i 2023 stemte for vedtektsendringer som innebar at det er partimedlemmenes bostedsadresse som skal være avgjørende når delegater til blant annet landsmøtet skal fordeles.

Vedtektsendringen ble utløst av den eksplosive veksten i det Giske-ledede lokallaget, som da hadde over 4.000 medlemmer.