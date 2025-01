Saudi-Arabia og kronprins Mohammed bin Salman fremstår som en av de største vinnerne i kjølvannet av den 15 måneder lange konflikten i Gaza, melder Bloomberg, og hevder at konflikten har forskjøvet maktbalansen i Midtøsten i retning av Irans langsiktige rival.

Den skjøre våpenhvilen som trådte i kraft søndag har ifølge nyhetsbyrået midlertidig svekket Irans innflytelse i regionen. Teherans støttespillere i Libanon (Hizbollah) og de palestinske områdene er nå desimert, samtidig som deres allierte Bashar al-Assad er avsatt som syrisk president og fienden Israel er styrket.

– Et svart-hvitt-øyeblikk

– Dette er en konflikt mellom en ambisiøs ung mann som innser at verden er i endring, og en eldre geistlig som klamrer seg til en utdatert ideologi som brakte ham til makten, sier den Beirut-baserte kommentatoren Mustafa Fahs og viser til Saudi-Arabias kronprins og Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei.

SVEKKET: Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Foto: NTB

Tidligere i januar ble hærsjef Joseph Aoun valgt som Libanons neste president, og kort tid etter ble gigantiske bannere med ham og Mohammed bin Salman hengt opp på en bygning i den nordlige Akkar-provinsen. Saudi-Arabias leder ble her hyllet som også «arabernes leder.»

– Dette er virkelig et øredøvende slag for Iran, og er et svart-hvitt-øyeblikk som gir gjenklang i hele regionen, sa direktør for internasjonale engasjementer ved Middle East Institute, Paul Salem, ifølge Bloomberg under et online-seminar arrangert av den London-baserte tenketanken Chatham House i forrige uke.

Trår forsiktig

Nyhetsbyrået understreker at det vil ha stor betydning, både for Saudi-Arabia, Iran og resten av verden, hvem som til slutt vinner frem av de to landene. Globale investorer satser på kronprins bin Salmans gedigne Vision 2030-prosjekt som skal diversifisere Saudi-Arabias økonomi og redusere deres oljeavhengighet. Samtidig er kronprinsen klar over at hans suksess på hjemmebane avhenger av relativt fredelige forhold i landene rundt.

GODE BUSSER: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman besøkte Det hvite hus under Donald Trumps første periode som USAs president. Foto: NTB

Derfor trår bin Salman forsiktig for ikke å provosere Teheran eller egne allierte, hevder flere personer med kjennskap til den saudi-arabiske lederens tankegang overfor Bloomberg.

Eksempelvis har Iran fortsatt betydelig innflytelse i Irak og Jemen – land som grenser til Saudi-Arabia. Videre kan økt spenning rundt Teherans atomprogram, og eventuelle eskalerende tiltak mot Iran fra Israel eller USA, utgjøre nye trusler for Riyadh og deres allierte i Gulfen.

Ved første øyekast ser Donald Trumps retur til Det hvite hus til å være til støtte for Mohammed bin Salmans regionale ambisjoner, ettersom de to skal ha et godt forhold. Samtidig kan Trumps sterkt pro-israelske syn og hans løfte om å øke presset på Iran ifølge nyhetsbyrået komplisere Riyadhs planer.