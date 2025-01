Arbeiderpartiet vil fjerne momsen på nettleie

– Det som er viktigst for oss, er at det folk opplever er viktigst i sitt liv, skal være det viktigste for Arbeiderpartiet. Og strømprisene er en viktig del av folks økonomi, sa statsministeren da han åpnet Arbeiderpartiets sentralstyremøte på Leangkollen utenfor Oslo mandag ettermiddag.

Der presenterte han en ny strømpolitikk for de neste fire årene etter valget til høsten.

Støre gir nå en garanti for at strømstøtten vil bli videreført gjennom hele den neste stortingsperioden, noe han mener partiene på borgerlig side ikke kan gi.

– Vi er garantisten for lave, stabile strømpriser over hele landet, sa Støre.

Momskutt

Videre vil Arbeiderpartiet kutte hele momsen på nettleien.

– Momsen er på 25 prosent, som vi vil ta bort av den prisen. Hvor mye avgiften utgjør av de totale beløpet, kan man se på fakturaen, sa Støre.

Arbeiderpartiet vil også gjøre fastpriskontrakter på strøm tilgjengelig for husholdningene.

– Det betyr at folk kan få den samme, lave prisen hele døgnet, hele året – uavhengig av hvilket prisområde de er en del av.

Regjeringen har de siste årene innført et tilsvarende system for å tilby flere fastprisavtaler til næringslivet.

Strengere regulering

Det fjerde og siste nye punktet er strengere regulering av strømsalgselskapene.

– Det handler om å påby standardiserte kontrakter og lovfeste makspåslag. Det skal være vanskeligere å få, og lettere å miste, konsesjon for selskaper som selger strøm, sier Støre.

