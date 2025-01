Den påtroppende amerikanske presidenten Donald Trump vil i sin innsettelsestale oppfordre til en «revolusjon av sunn fornuft», ifølge et utdrag fra talen som er blitt delt med The Wall Street Journal.

Talen markerer slutten på et historisk comeback, ettersom Trump blir den første presidenten siden Grover Cleveland som gjør en vellykket retur til Det hvite hus. Demokraten Cleveland tapte valget i 1888, før han kom tilbake i og vant i 1892, og har frem til i år vært den eneste presidenten i USA som har sittet to perioder som ikke har vært sammenhengende.

– En bølge av forandring

«Jeg kommer tilbake til presidentskapet med tillit til og optimistisk om at vi er i starten av en spennende ny æra med nasjonal suksess. En bølge av forandring skyller over landet,» er det ventet at Trump vil si.

I talen er det ventet at Trump vil fremheve et ambisiøst program med tiltak som masseutvisninger av innvandrere, høye tollsatser og store kutt hos de føderale myndighetene.

Det er ventet at Trumps innsettelsestale vil være mer positiv enn den første, som var preget av dystre beskrivelser av et amerikansk «blodbad». I denne talen skal det være en mer optimistisk Trump, og han vil legge frem sine løsninger på de mest presserende nasjonale problemene, skriver WSJ.

Dropper mangfold

Trump planlegger å signere flere presidentordre etter innsettelsen, med fokus på immigrasjon, grensesikkerhet og energiproduksjon. Han vil også trolig skroteføderale mangfoldsprogrammer.

I tillegg vil den påtroppende presidenten også utstede en presidentordre for å gjeninnføre TikTok for å kjøpe mer tid til å få i stand en avtale for plattformen, skriver WSJ.

Det er ventet at flere næringslivstopper vil være til stede ved innsettelsen, blant annet Elon Musk, Jeff Bezos og Mark Zuckerberg, i tillegg til alle de gjenlevende tidligere presidentene.