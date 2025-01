Sanksjoner mot Iran: Kan koste «terror-nasjonen» 30 milliarder dollar årlig

Donald Trump kan påføre Irans økonomi et tap på 30 milliarder dollar dersom han gjeninnfører en kampanje med maksimalt press mot Teheran.

Trump kalte Iran for en «terror-nasjon» i sin forrige presidentperiode.

I løpet av de siste fire årene har Iran økt sine oljeeksporter med rundt én million fat per dag, hovedsakelig til Kina, takket være sanksjonsomgåelse og en mer avslappet håndhevelse fra USAs side, ifølge tankskipsdata fra Bloomberg og estimater fra kommersielle og statlige organisasjoner. Men dette kan raskt endre seg, skriver Bloomberg.

Presidentens nøkkelrådgivere vurderer en omfattende sanksjonspakke rettet mot sentrale aktører i Irans oljeindustri, som kan bli implementert allerede i februar, ifølge kilder med kjennskap til planen. Å kutte inntekten som tilsvarer rundt 7 prosent av Irans årlige BNP, vil ytterligere belaste økonomien i et land som allerede sliter med store kraftmangler, ustabile industrier og en svekket valuta.

Høyere oljepris

Biden-administrasjonen har nylig innført harde sanksjoner mot Russland, og et bortfall av oljeleveranser fra Iran risikerer å stramme inn markedet ytterligere og trolig føre til høyere råoljepriser, som allerede har steget med rundt 7 prosent i år.

Under Biden-administrasjonen solgte Iran råolje for 140 milliarder dollar til Kina, noe som utgjorde over 80 prosent av deres totale oljesalg, ifølge advokatgruppen United Against a Nuclear Iran. Dette gir en samlet oljeinntekt på omtrent 175 milliarder dollar i løpet av perioden, eller 44 milliarder dollar per år.

Dersom Trump retter sanksjoner mot Irans oljeeksporter og lykkes med å reversere økningen på én million fat per dag, kan eksporten reduseres med om lag to tredjedeler. Dette kan koste Iran omtrent 30 milliarder dollar årlig, basert på beregningene fra UANI. Inntektene og de potensielle tapene kan variere avhengig av rabatter landet tilbyr for å gjøre oljen mer attraktiv for kjøpere.

I Trumps forrige presidentperiode klarte hans administrasjon å redusere Irans oljeeksporter til et gjennomsnitt på rundt 400 000 fat per dag i 2019 og 2020, ned fra over 2 millioner fat per dag gjennom store deler av 2018, ifølge tankskipsdata fra Bloomberg.



Vanskelig å sanksjonere

Å begrense oljestrømmen til Kina vil imidlertid være en utfordring. Mesteparten av den iranske oljen skjuler opprinnelsen før den når Kina, ifølge en Bloomberg-undersøkelse, mens kinesiske kjøpere og banker som håndterer slike leveranser vanligvis opererer utenfor USAs finanssystem og er vanskelige å sanksjonere.

Likevel tror Bob McNally, tidligere energirådgiver i Det hvite hus og grunnlegger av konsulentselskapet Rapidan Group, at Irans eksport til Kina vil reduseres med rundt én million fat per dag innen sommeren.