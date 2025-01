Trump om historisk lave oljelagre: – Skal fylles til randen

President Donald Trump sa at han planlegger å fylle USAs strategiske oljereserver «helt til randen». Planen kommer etter at lagrene har vært nede på nivåer man sist så på 1980-tallet under Joe Biden, det skriver Bloomberg.

Trump hadde følgende å si om olje og amerikansk økonomi under innsettelsestalen i Washington D.C.:

«Vi skal senke prisene, fylle de strategiske reservene våre til toppen igjen, og eksportere amerikansk energi over hele verden,» sa den nye amerikanske presidenten.

Den strategiske petroleumsreserven, som har en maksimal kapasitet på rundt 700 millioner fat, står for øyeblikket på 394,4 millioner fat etter et rekordstort salg under Bidens administrasjon. Det vil si at Trump nå må fylle lagrene med over 300 millioner fat for at de skal være fylt «helt til randen».

Lagertrekkene under Biden inkluderte salg av 180 millioner fat til det globale markedet i et forsøk på å senke bensinprisene etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Under året nådde WTI oljen en topp på rundt 130 dollar per fat og brent-oljen en topp på rundt 139 dollar per fat.

Biden hadde begynt å sakte fylle opp de nødlagerne, som ble opprettet etter den arabiske oljeembargoen på 1970-tallet, men måtte stoppe etter å ha kjøpt omtrent 60 millioner fat, da det ikke var mer penger tilgjengelig til å kjøpe mer råolje. Det ville kreve et lovvedtak fra Kongressen for å bevilge mer penger til Energi-departementets petroleumskonto.