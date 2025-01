Travel Trump trakk USA ut av internasjonale samarbeid

Forbudet er allerede lovfestet etter at det ble godkjent av høyesterett, men Trump ber USAs justisdepartement om å ikke håndheve loven de kommende 75 dagene for å gi Tiktoks morselskap ByteDance en lengre frist til å selge videoplattformen.

Trump har tidligere sagt at han ønsker at USA skal ha en eierandel i plattformen.

– Jeg kunne tenke meg at USA går inn i et joint venture med 50 prosent eierskap i selskapet, skrev Trump på sin egen plattform Truth Social.

Begrunnelsen for Tiktok-forbudet var påstander om at Kina kan benytte appen som et redskap for å spionere. Bytedance har imidlertid avvist dette.

Straffetoll lar vente på seg

Trump gjorde ikke alvor av truslene om å øke tollen på varer fra Canada fra første dag i presidentembetet, men sier at det kan komme senere. Mer spesifikt fra og med 1. februar.

– Vi ser for oss noe rundt 25 prosent for Mexico og Canada. Jeg tenker fra 1. februar, sa Trump da han kom til Det hvite hus etter innsettelsen mandag.

Canadas finansminister Dominic LeBlanc ville ikke bruke ordet lettelse, men uttalte i forbindelse med Trumps første dag på jobb at han hadde en god følelse.

– Begge land er sterkere og tryggere når vi respekterer og opprettholder den omfattende frihandelsavtalen, sa han under et regjeringsmøte.

Signerte ordrer under parade

Singeringen av presidentordrene startet allerede før Trump ankom Det ovale kontor. Under innsettelsesparaden i Capital One-arenaen, foran et hav av jublende tilhengere, signerte han en ordre som offisielt reverserte 78 presidentordrer signert under Bidens tid som president.

En presidentordre er et dekret som en president kan utstede for å omgå Kongressen. De trer i kraft i samme øyeblikk som de signeres.

Utenriksminister Rubio på plass

Trumps utvalgte utenriksminister Marco Rubio ble mandag kveld enstemmig godkjent av Senatet med 99 stemmer for og ingen imot.

Den tidligere Florida-senatoren, som satt i Senatet fra 2011 til mandag kveld, blir dermed USAs fremste diplomat. Han er den første av Trumps nominerte regjeringsmedlemmer som godkjennes i Senatet.

Under en høring i Senatet i forbindelse med nominasjonen sa Rubio at USA må endre kurs for å unngå å bli for avhengig av Kina. Han lovet også en utenrikspolitikk som skal ha fokus på amerikanske interesser.