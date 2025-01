LO-lederen foreslås som leder i Aps valgkomité – Kjerkol vraket

– Valgkomiteen skal gjøre en viktig jobb fram mot landsmøtet i april, en jobb som skal gjøres på vegne av Arbeiderpartiets mange medlemmer, sier partisekretær Kjersti Stenseng i en pressemelding.

Sammensetningen av valgkomiteen skal endelig vedtas på Arbeiderpartiets landsstyremøte i Bergen 10. og 11. februar.

– Sentralstyrets innstilling baserer seg på en sammensetning av alle fylkeslag, og balanse i kjønn og erfaring fra ulike deler av partiet. Dette er viktig for å sikre et sentralstyre som også i framtida gjenspeiler både våre medlemmer og velgere, sier Stenseng.

Ingvild Kjerkol var blant kandidatene som ble spilt inn, men er ikke å finne på listen.

Det har vært tradisjon for at LO-lederen leder valgkomiteen i Arbeiderpartiet, slik hun altså nå er innstilt til. Komiteen får en viktig jobb med å peke ut foretrukne kandidater til partiledelsen og sentralstyret. Etter at det brøt ut diskusjon om Jonas Gahr Støres posisjon som partileder før jul, har mange lurt på hvem som får plass i komiteen.

Både Støre og begge nestlederne, Jan Christian Vestre og Tonje Brenna, har sagt at de vil fortsette.

Partisekretær Kjersti Stenseng har sagt at hun gir seg etter landsmøtet, og komiteen skal derfor finne en ny kandidat til å fylle hennes posisjon.

Til syvende og sist er det landsmøtet i Arbeiderpartiet som velger den nye partiledelsen.

