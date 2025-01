Barth Eide om Musk-gest: – Vekker klare assosiasjoner om en grusom tid i historien

På spørsmål fra Dagens Næringsliv om hva han synes om håndbevegelsen, svarer Eide at «vi skal være forsiktige med å tolke for mye». Men legger til:

– Denne håndbevegelsen vekker klare assosiasjoner til en grusom tid i historien.

– Ellers sier jeg som statsministeren også har sagt: Det at Elon Musk aktivt engasjerer seg i europeisk politikk og ytre høyre-partier, er en type innblanding vi ikke setter særlig pris på.

Det var under et arrangement i forbindelse med president Donald Trumps innsettelse at Musk gjorde en bevegelse med armen som en rekke medier og kommentatorer mener ligner en nazihilsen. Andre har beskrevet at Musk veivet og gestikulerte mye, og at det mer så ut som en uheldig bevegelse.

CNN avbrøt direktesendingen da Musk gjorde armbevegelsen. Også Tysklands statsminister Olaf Scholz har reagert kraftig på gesten.

Elon Musk kommenterte hendelsen på X tirsdag. Da gikk han motangrep mot kritikerne og tok et oppgjør med debatten som har utspilt seg.

– Ærlig talt, de trenger bedre skitne triks. Dette «alle er som Hitler»-angrepet er såååå oppbrukt, skrev Musk.

(NTB)