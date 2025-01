Grønlands statsminister sa at han ønsker å kommunisere direkte med Donald Trumps administrasjon ettersom USAs president øker presset på Danmark for å overføre kontrollen over den arktiske øya, melder Bloomberg.

Grønlands innbyggere ønsker verken å bli amerikanere eller å være dansker, sa statsminister Mute B. Egede på en pressekonferanse tirsdag, og gjentok en setning han har brukt flere ganger siden Trump uttrykte sin interesse for Grønland i forrige måned.

Likevel, «vi jobber med et møte der vi kan forklare hvor Grønland står,» sa Egede fra hovedstaden Nuuk, og la til at han håper å åpne samtaler med Trump-administrasjonen i løpet av få dager. Grønland har allerede holdt flere fortrolige diskusjoner gjennom «ulike kanaler» med forskjellige parter, sa han, uten å gå i detalj.

Grønland er en del av Kongeriket Danmark, men de 57 000 innbyggerne har omfattende selvstyre. Trump har sagt at han kan innføre toll på Danmark dersom landet ikke gir ham kontroll over Grønland, og han har heller ikke utelukket bruk av makt for å oppnå sitt mål.

«Grønland kan ikke kjøpes», sa statsministeren på en pressekonferanse.