Frp slår tilbake mot Vedum: Han slurver med tall og skjønnmaler

– Det er urovekkende at finansministeren er så omtrentlig i sin omgang med tall, det som er verre er at det faktisk er mange ting som peker i gal retning, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans-Andreas Limi i Fremskrittspartiet til NTB.

Han er lite imponert over finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) omgang med statistikk og mener den framstår som «cherry picking»: Vedum vektlegger noen tall og underspiller betydningen av andre i et forsøk på å framstille situasjonen i mest mulig fordelaktig lys.

– I sum er den økonomiske situasjonen fortsatt krevende for husholdningene etter en periode med høy prisvekst og en rente som holder seg på et høyt nivå. For bedriftene og næringslivet fremstår dessverre Norge som et mindre attraktivt land å sette pengene sine i, framholder Limi og viser til at rikinger forlater landet, utlendinger selger seg ned og fond flagger ut.

– Det er all mulig grunn til å være urolig for tilstanden til norsk økonomi. Vedum er meget upresis i sin beskrivelse av situasjonen, konkluderer Limi.

Vedum lei av svartmaling

Før helga gikk en mildt sagt oppgitt finansminister ut i NTB og ba den politiske opposisjonen slutte å «snakke Norge og norske bedrifter ned» og svartmale den økonomiske situasjonen.

Snarere enn hva de borgerlige partene vil ha det til, går det stadig bedre under Ap-Sp-regjeringen; folk får bedre råd, arbeidsledigheten er lav og næringslivet opplever både økende investeringer og høyere overskudd, ifølge Vedum.

– Overskuddene i bedriftene går opp, ikke ned. De økte samlet med 100 milliarder kroner fra 2021 til 2023, sa han.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser dessuten at husholdningenes realinntekt økte med 2 prosent i 2023, til tross for at prisveksten nådde hele 5,5 prosent.