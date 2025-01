Donald Trump har advart Vladimir Putin om at USA er klare til å straffe Russland med en rekke nye handelsrestriksjoner dersom Moskva ikke raskt inngår en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina, melder FT.

Trumps uttalelse, som ble publisert på Truth Social onsdag, kommer i kjølevannet av at han forsøker å øke presset på Moskva for å starte forhandlinger med Ukraina.Dette markerer hans første klare uttalelse om konflikten siden han tiltrådte for sin andre periode som president, etter å ha lovet i valgkampen å avslutte krigen innen 24 timer etter at han kom tilbake til makten.

«Hvis vi ikke inngår en «avtale,» og snart, har jeg ikke noe annet valg enn å innføre høye skatter, tollsatser og sanksjoner på alt som selges av Russland til USA og til ulike andre deltakende land,» skrev Trump.

«La oss få en slutt på denne krigen, som aldri ville ha startet hvis jeg var president! Vi kan gjøre det på den enkle måten eller den vanskelige måten — og den enkle måten er alltid best,» fortsatte han.

Joe Bidens administrasjon innførte omfattende sanksjoner mot Moskva etter at Russland startet sin fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Den amerikanske handelen med Russland har siden falt markant, så eventuelle ytterligere tollsatser vil ha begrenset effekt.

Likevel mener representanter fra Trumps administrasjon at det fortsatt finnes flere måter USA kan stramme grepet økonomisk om Russland, spesielt ved å rette tiltak mot landets energisektor.