President Donald Trump deltok virtuelt på World Economic Forum i Davos, Sveits, i det som var hans første store opptreden på en internasjonal arena siden han tiltrådte som president. Talen kom bare dager etter at han signerte presidentordrer om å trekke USA ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Parisavtalen.

Gjennom 45 minutter rakk presidenten å skape en haug med oveskrifter. Han rettet kritikk mot europeiske regulatorer som han mente var for strenge mot amerikanske teknologiselskaper, oljeselskaper som han hevdet holdt prisene for høye, og storbanker som han mente nektet konservative tilgang til tjenester.

Skatt, olje- og rentekutt

– USA har de største oljereservene og gassressursene av alle land i verden, og vi skal bruke dem, erklærte Trump i talen.

Han la til at dette ikke bare vil redusere kostnadene for nesten alle varer og tjenester, men også gjøre USA til en produksjonsstormakt og verdensledende innen kunstig intelligens og kryptovaluta.

Trump kunngjorde også planer om å be Saudi-Arabia og Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) om å redusere oljeprisene. Umiddelbart etter uttalelsen falt prisene på både nordsjøolje og amerikansk lettolje.

– Hvis prisen gikk ned, ville krigen mellom Russland og Ukraina avsluttes umiddelbart. Akkurat nå er prisen høy nok til at krigen vil fortsette, uttalte han.

Videre krevde Trump umiddelbare rentekutt og lovet at USA skulle tilby verdens laveste skattesatser for selskaper som produserer innenlands.

– Kongressen vil vedta det største skattekuttet i amerikansk historie, påstod han.

– Europa behandler Amerika utrettferdig

I spørsmålsrunden kritiserte Trump Europa for det han mente var urettferdig behandling av USA. Han anklaget EU for å gå etter amerikanske teknologiselskaper som Apple og Google med store bøter og rettssaker, og beskrev dette som en «form for beskatning».

600 milliarder fra Saudi-Arabia

Presidenten skrøt av Saudi-Arabias løfte om å investere 600 milliarder dollar i USA over de neste fire årene, samtidig som han antydet at beløpet burde være høyere, skriver CNBC.

– Det er også rapportert i avisene i dag at Saudi-Arabia vil investere minst 600 milliarder dollar i Amerika, sa Trump til publikum i Davos via videolink, og nevnte store investeringsplaner fra utenlandske selskaper i landet.

– Men jeg kommer til å be kronprinsen, som er en fantastisk fyr, om å runde beløpet opp til rundt 1 billion dollar. Jeg tror de vil gjøre det, fordi vi har vært veldig gode mot dem, la han til, med henvisning til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.