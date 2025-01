– Velkommen til det som kan være nedtellingen til Støre-regjeringens fall, innledet programleder Fredrik Solvang i Debatten torsdag.

Spørsmålet om hvorvidt uenigheten rundt EUs fjerde energimarkedspakke vil sprenge regjeringen, henger imidlertid fortsatt i luften etter 45 minutters debatt på statskanalen.



Det er ikke hele pakken som Arbeiderpartiet har lagt på bordet, men innføringen av tre av åtte direktiver. (Se faktaboks). Det godtar ikke Sp.

– Senterpartiet ser pakken som en helhet. Vi har ikke akseptert å innføre pakken bitvis. Da vet vi hva som skjer. Da får de (Arbeiderpartiet, red.anm) oss med på tre direktiver nå, og så slår de seg sammen med Høyre etter valget, og innfører de fem siste, sa Marit Arnstad.

Hun er parlementarisk leder for Sp og representerte partiet i debatten.

EUs fjerde energimarkedspakke EUs fjerde energimarkedspakke består av åtte direktiver og forordninger som regulerer kraftmarkedet i EU. Arbeiderpartiet ønsker å innføre tre av disse direktivene: Fornybardirektivet , som krever at minst 32 prosent av energiforbruket skal være fornybart innen 2030.

, som krever at minst 32 prosent av energiforbruket skal være fornybart innen 2030. Energieffektiviseringsdirektivet , som legger krav for energieffekivisering. Setter mål om å redusere energiforbruket med 32,5 prosent innen 2030.

, som legger krav for energieffekivisering. Setter mål om å redusere energiforbruket med 32,5 prosent innen 2030. Bygningsenergidirektivet, som stiller krav til energieffektivitet i bygg. Senterpartiet ønsker ikke å innføre noen av direktivene.

– Når Arbeiderpartiet ikke er villig til å starte noen diskusjon om veto, så må jeg si at jeg stoler ikke på Arbeiderpartiet i saken her. Jeg tror at de er så tro mot EØS-avtalen at når de kommer over valget, vil de alliere seg med Høyre, la hun senere til.

– Situasjonen er dramatisk

Arbeiderpartiet var representert ved energiminister Terje Aasland, som også har lagt frem forslaget for regjeringen. At partiet nå prøver å snikinnføre pakken var han ikke med på.

– Vi gjør det fordi vi er inne i en situasjon som er ganske dramatisk. Verden har forandret seg på en uke, var statsrådens forklaring på hvorfor forslaget er lagt frem.

Aasland refererte da til starten av Trumps andre presidentperiode. Han la videre til at det er viktig å bygge opp under EØS-avtalen.

– Nå er vi i en situasjon hvor det er viktig at vi klarer å ivareta norske interesser. EU er vårt viktigste marked for eksport.