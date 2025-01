AUF om mulig Sp-exit: – En gyllen mulighet for Ap

– Jeg håper vi beholder rødgrønt flertall på Stortinget, men Arbeiderpartiet må være forberedt å fortsette i regjering alene, sier Skjervø til TV 2.

Skjervø er medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre i kraft av å være AUF-leder.

– Dersom Sp går ut på denne saken, kan det være en gyllen mulighet for Arbeiderpartiet til å vise fram hva vi vil med styringen av landet. Jeg har troen på at det kan gi partiet et løft og få vist fram vårt prosjekt i månedene fram til valget, sier han.

– Dersom Sp ønsker å gå ut av regjering på denne saken, får det stå for deres regning, legger Skjervø til.

Torsdag kveld holdt Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre to hasteinnkalte møter med partiets sentralstyre, stortingsgruppe og flere hundre folke- og tillitsvalgte over hele landet.

Bakgrunnen for møtene er Senterpartiets trussel om å gå ut av regjeringen hvis ikke Arbeiderpartiet ikke legger vekk arbeidet med å innføre de tre EU-direktivene: fornybardirektivet, bygningsenergidirektivet og energieffektiviseringsdirektivet.