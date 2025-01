Energipakkestriden: Regjeringen går ikke av på denne saken

– Vårt mål er at vi skal fortsette det gode samarbeidet vi har med Senterpartiet i regjering, for det er viktig for landet vårt, sa energiminister Terje Aasland (Ap) på Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

Senterpartiet viser ingen tegn til å bøye av i striden og saken kan potensielt ødelegge hele regjeringssamarbeidet.

– Regjeringen går ikke av på denne saken, sier Aasland.

Forslaget som er lagt fram inneholder tre direktiv fra 2018: Fornybardirektivet. bygningsdirektivet, og energieffektiviseringsdirektivet.

– Dette er tre direktiver som er veldig enkle. Vi har i samarbeid med Sp sagt at markedsdirektivene skal ikke behandles i denne stortingsperioden. Det er vi enige om, sier energiministeren.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold sier de er opptatt av å sikre nasjonal kontroll over energipolitikken.

– Vi synes utviklingen de siste årene har gått for langt og at vi har gitt fra oss for mye kontroll, sier Myhrvold.

– I Hurdalsplattformen står det også at vi skal utnytte EØS-avtalens handlingsrom og det er det handlingsrommet vi etterlyser at man faktisk utnytter – og det handler om at man utnytter den såkalte reservasjonsretten, sier han.