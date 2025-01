Vedum fikk forvarsel om energipakken før jul

– Det er løpende møter hele tiden. Selvfølgelig visste jeg … Det er veldig mange møter, så man kan referere feil fra ulike møter. Derfor vil jeg ikke gå inn på enkeltmøter. Men grunnen til at jeg tok det opp med stortingsgruppa tidlig i januar, var at jeg visste at dette kom til å komme. Jeg hadde fått et forvarsel før jul, sier Vedum til Nettavisen.

Han legger til at man tok en runde med Senterpartiets stortingsgruppe om saken allerede på første møte etter jul.

– Selv om vi ikke var kjent med situasjonen til regjeringen ennå, så hadde jeg skjønt at det kom til å skje.

Vedum og Senterpartiet kjemper en intern kamp i regjeringen mot tre direktiver i EUs energipakke. Arbeiderpartiet står fast på at direktivene må tas inn i norsk lov, mens Senterpartiet sier nei. Saken kan potensielt velte hele regjeringen.