MDG vil gi Støre håndsrekning i strømdramaet

Partiet mener det er en for viktig sak til at Senterpartiet kan blokkere direktivene i regjering.

– Nå må Stortinget ta ansvar for regjeringens fremdrift i denne saken, tiden for trenering må være over, sier MDG-leder Arild Hermstad til NTB.

Senterpartiet kjemper en intern kamp i regjeringen mot tre direktiver i EUs energipakke. Arbeiderpartiet står fast på at direktivene må tas inn i norsk lov, mens Senterpartiet sier nei.

Det er imidlertid et klart flertall for de tre direktivene på Stortinget. Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og MDG vil alle innføre direktivene i Norge.

Derfor ønsker partiet å innføre et representantforslag som ber regjeringen legge fram direktivene for Stortinget før påske, med sikte på å behandle dem før sommeren. Får dette forslaget flertall, blir regjeringen pålagt å overlate saken til Stortinget, der partiene kan stemme slik de selv vil.

– Vi vet at det er flertall for å innføre direktivene på Stortinget. Jeg har respekt for at Ap ønsker å finne ut av det med Sp i regjering, men hvis ikke det er mulig, så bør Stortinget ta grep og sørge for at det skjer likevel. Senterpartiet står selvsagt helt fritt til å stemme imot i Stortinget dersom de ønsker det, sier Hermstad.