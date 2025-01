Vedum: – Jeg vil Støre vel

– Jeg snakket med Jonas i går kveld, og i dag tidlig. Og da så spør jeg: «Hvordan går det i dag? Har du det bra?» Vi snakker om at «det var litt slitsomt, dette her. Men vi vil hverandre vel», sa Vedum i et foredrag på Studentersamfunnet i Bergen fredag ettermiddag.

Mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet krangler for fullt om EU-direktiver – en sak som potensielt kan ødelegge regjeringssamarbeidet – understreker Vedum at de fortsatt har tillit til hverandre.

– «Vedum vil Støre vel». Det blir aldri en overskrift i VG. Det som blir overskriften er «Full krig», «Konflikt», «Strid», «Bråk». Det er på en måte helt realt, vi har tillit til hverandre. Jeg har tillit til at han vil Norge vel, sa Vedum og pekte på et bilde av statsministeren.

– Og han har tillit til at jeg vil Norge vel, la Vedum til.

Vedum er på tur til Bergen, dagen etter at Arbeiderpartiet la fram flere omstridte EU-direktiver for regjeringen. Senterpartiet har sagt at de ikke kan gå med på innføringen, og det er nå åpen konflikt mellom de to regjeringspartiene.

Finansministeren tror det er mye tøffere å stå i politiske debatter nå enn for 15–20 år siden.

– For det er så mange som ønsker å styrke mistilliten mot hverandre. Hvis du ser på nettet, så skriver folk ting som: «vil egentlig Norge vondt» eller «Erna Solberg er slem» eller at politikerne bare vil mele sin egen kake. For det meste er det egentlig mer som på bildet, sa Vedum og viste til et bilde av en samlet gjeng med smilende partiledere under en partilederdebatt.