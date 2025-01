– Denne regjeringen har for vane å jobbe grundig med saker og finner løsninger. Når det er vanskelig, bruker vi ekstra tid. Noen mener vi har brukt veldig lang tid, sa statsministeren.

Før han brukte mesteparten av tiden til å forsvare Arbeiderpartiets standpunkt om å innføre direktivene, understreket han at han ønsker en fortsatt rødgrønn regjering.

– Selv om denne saken har fått store overskrifter, jobber vi med å finne en løsning. Jeg mener det er best om Sp fortsetter i regjering, sa Støre.

Kan velte regjeringen

Spørsmålet om en ny energipakke fra EU, den såkalte Ren energi-pakken, har som kjent skapt splittelse i regjeringen de siste dagene.

Tre av direktivene i energipakken er blitt tatt opp til debatt i regjeringen. Arbeiderpartiet står fast på at direktivene må tas inn i norsk lov, mens Senterpartiet sier nei.

Saken ble diskutert på en regjeringskonferanse torsdag, men det ble ikke gjort et endelig vedtak om innføring.

Saken kan potensielt velte hele regjeringen.

Fredagens pressekonferanse var første gang Støre møtte pressen for å svare på spørsmål om saken.

– Varslet handelskonflikt

Støre oppsummerte i tre punkter det som er viktigst for ham og Arbeiderpartiet:

– For det første er vi i en urolig tid med en forhåndsvarslet handelskonflikt mellom USA og Europa. Da må vi ta alle forholdsregler, sa han.

Støre presiserte at det handler om å jobbe mot USA, sammen med nordiske kolleger og resten av Europa.

– For det andre vil det få negative konsekvenser for norsk næringsliv dersom vi venter lenger.

– Jeg har til hensikt å ta ansvar

Det tredje hovedpunktet er ifølge Støre at vi er i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon som kan bli urolig.

– Derfor må vi ta godt vare på EØS-avtalen. Det er mitt ansvar, og jeg har til hensikt å ta det ansvaret virkelig på alvor, avsluttet han.

Statsministeren understreket også at ingen av de tre aktuelle direktivene handler om strøm eller strømpriser. Han avviser også at det handler om å dele myndighet, eller at å si ja til disse tre betyr at man senere tar hele pakka.

– Det er helt feil. Det er ikke slik at du tar en pakke, du tar individuelle avgjørelser.