SV-lederen åpner for regjeringsdeltagelse

– Jeg tar veldig gjerne en prat. Og så må utgangspunktet for den praten være hvordan vi kan sikre folk bedre råd her i landet. Hvordan vi kan få ned forskjellene og sørge for at vi tar vare på naturen og får fart i en grønn og rettferdig omstilling, sier SV-leder Kirsti Bergstø til Nettavisen.

Svaret kommer på spørsmål om det er aktuelt å gå inn i regjering om Senterpartiet trekker seg.

Arbeiderpartiet vil innføre deler av EUs fjerde energipakke, men får nei fra Senterpartiet. Saken kan potensielt velte hele regjeringen.

Bergstø er imidlertid klar på at et eventuelt regjeringssamarbeid er veldig hypotetisk ennå.

– Vi får heller komme tilbake til disse diskusjonene hvis de to skiller lag og det er aktuelt å starte nye forhandlinger.