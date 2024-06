Verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, satte i gang søndag et aksjesalg som har som mål å hente inn nærmere 12 milliarder dollar, skriver CNBC.

Tidlig søndag morgen åpnet det statlige selskapet opp for aksjesalg med et prisnivå på mellom 26,7 og 29 saudiarabiske riyal pr. aksje. Aksjesalget kommer etter at selskapet torsdag kunngjorde planene om å selge 1,5 milliarder aksjer, som tilsvarer en andel på rundt 0,64 prosent.

Skulle aksjene bli solgt til en gjennomsnittspris vil dette gi et salgsproveny på 11,5 milliarder dollar, 121 milliarder kroner, til Aramco, men aksjesalget kan også gi opptil 13,1 milliarder dollar.

Ifølge Reuters har fire banker blitt engasjert for å gjennomføre aksjesalget, blant annet Credit Suisse Saudi Arabia og BNP Paribas.

Seks kvartal med underskudd

Aksjesalget vil være selskapets andre etter at de ble børsnoterte på Tadawul-børsen i Saudi-Arabia i 2019 og solgte 1,5 prosent av aksjene i selskapet på det åpne markedet. Det nedsalget samlet inn rekordhøye 29,4 milliarder dollar, om lag 309 milliarder kroner, og er historiens største børsnotering til dags dato.

Aramco er verdens største oljeselskap både målt på daglig råoljeproduksjon og markedsverdi.



Ifølge CNBC kommer aksjesalget beleilig for det saudiske kongedømme, som i begynnelsen av mai noterte sitt sjette strake kvartalsvise budsjettunderskudd, etter at landet har brukt store summer på prestisjeprosjekter samtidig som at oljeinntektene har falt. Dette har gjort at Aramco økte utbyttet til nesten 98 milliarder dollar i 2023, opp fra tidligere 75 milliarder, til tross for et kraftig resultatfall. For 2024 sikter selskapet på å betale ut 124,3 milliarder dollar.