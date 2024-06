Det blir stadig vanskeligere å finne gull

Flere og flere aktører som driver med utvinning av gull sliter med å opprettholde produksjonsveksten ettersom forekomster av det gule metallet blir vanskeligere å finne. Ifølge CNBC fremgår det av en ny rapport fra World Gold Council.

Etterlyser vekst

– Vi har sett rekordhøy gruveproduksjon i første kvartal 2024, opp fire prosent år over år. Men det større bildet, jeg tenker på gruveproduksjon, er at den i praksis nådde et toppunkt rundt 2016, 2018, og vi har ikke sett noen vekst siden da, sier John Reade, sjefstrateg i World Gold Council.

I 2023 økte gruveproduksjonen med kun 0,5 prosent, sammenlignet med året før. I 2022 var veksten 1,35 prosent mens den var på 2,7 prosent i 2021. I 2020 registrerte World Gold Council den første nedgangen i global gullproduksjon på et tiår, etter et fall på én prosent.

– Jeg tror den overveldende historien er at etter ti år med rask vekst fra rundt 2008, sliter gruveindustrien med å melde om vedvarende vekst i produksjonen, sier Reade.

Kapitalintensivt

Nye gullforekomster blir vanskeligere å finne rundt om i verden ettersom mange potensielle områder allerede er utforsket, utdyper han. Strategen minner om at storskala gullgruvedrift er kapitalintensivt, det krever betydelig utforskning og utvikling, og det tar i gjennomsnitt 10 til 20 år før en gruve er klar for produksjon.

Kun ti prosent av globale gulloppdagelser inneholder tilstrekkelig metall til å rettferdiggjøre gruvedrift. Mesteparten av gullet som er til dags dato, kommer fra steder som Kina, Sør-Afrika og Australia.

– Det blir vanskeligere å finne gull, sikre tillatelser, finansiere det og drive utvinning, sier Reade, ifølge CNBC.

Gull handles for tiden til 2.304 dollar pr. unse.