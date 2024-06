Sjokoladegigant: Vil ikke sette opp prisene

Sjokoladegiganten Mondelez, som blant annet produserer Oreo og Toblerone, tror at kakaoprisene vil falle til neste år. Dette til tross for en global og pågående mangel grunnet dårlige avlinger i topproduserende land som Elfenbenskysten og Ghana.

Denne uken steg prisen på future-kontrakten for et tonn med kakaobønner til over 10.000 dollar. Bare siden starten av 2024 til i dag har kakaoprisen steget omtrent 130 prosent.

– Det mest sannsynlige scenarioet er at kostnadene vil gå ned til neste år, sa finansdirektør Luca Zaramella i Mondelez under den fjerde årlige Evercore konferansen, som ble avholdt virtuelt denne uken.

Zaramella, som først ble sitert av Bloomberg, sa selskapet er godt forberedt på å kjøpe kakao til lavere priser. Han erkjente også at selskapet trolig ikke vil øke prisene for å kompensere for økte kostnader.

– Spillet for oss er å beskytte volum og markedsandel så mye som mulig, la han til.

Med priser over 10.000 dollar pr. tonn denne uken er råvaretrader Pierre Andurand, som ble bull på kakao i mars, fortsatt optimistisk til sitt prismål på 20.000 dollar innen 2025.