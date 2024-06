Trafigura betaler bot på 590 millioner

En av verdens største råvaretradere, Trafigura, har gått med på å betale en bot på 55 millioner dollar som er nesten 590 millioner kroner. Det skriver Bloomberg.

Det kommer etter amerikanske påstander om at de har manipulert en benchmark for fyringsolje og blokkert ansatte fra å samarbeide med regulatorer.

Commodity Futures Trading Commission sier mandag at Trafigura feilaktig mottok ikke-offentlig informasjon relatert til bensinmarkedet fra et meksikansk handelsfirma mellom 2014 og 2019. Trafigura skal ha manipulert indeksen for å tjene på sine egne derivatposisjoner, ifølge CTFC.

Trafigura har verken innrømmet eller benektet anklagene ved å betale boten.