Sentralbanker i rike land forventer at andelen gull blant globale reserver vil øke fremover, mens amerikanske dollars andel vil avta, skriver Financial Times.

I en undersøkelse fra World Gold Council (WGC) kommer det frem at nesten 60 prosent av sentralbankene i rike land tror at gulls andel av globale reserver vil øke i løpet av de neste fem årene. Til sammenligning var det bare 38 prosent som svarte det samme i fjor.

Tror dollar vil falle

Rundt 13 prosent av sentralbankene i avanserte økonomier planlegger å øke sine gullbeholdninger i løpet av det neste året, opp fra 8 prosent i fjor. Med det følger de trenden fra sentralbanker i fremvoksende markeder, som har vært de største kjøperne av gull siden finanskrisen i 2008.

Samtidig sier 56 prosent av sentralbankene i avanserte økonomier at de tror dollarens andel av globale reserver vil falle de neste fem årene, opp fra 46 prosent i fjor. Blant sentralbanker i fremvoksende markeder deler 64 prosent denne oppfatningen.

Økningen i etterspørselen etter gull skjer til tross for at prisen på gull har steget kraftig i år. For selv om gullprisen har falt litt den seneste måneden, er prisen fortsatt opp over 13 prosent hittil i år.

29 prosent vil øke gullbeholdningen

Undersøkelsen viser at rekordmange sentralbanker (29 prosent) vil øke sine gullreserver de neste 12 månedene. De viktigste grunnene for å holde gull er dets langsiktige verdi, ytelse under kriser og for å diversifisere porteføljen, skriver FT.

Ifølge WGC har sentralbankene økt reservene sine med mer enn 1.000 tonn gull i både 2022 og 2023. Visstnok utløste amerikanske sanksjoner Russland et rush blant ikke-vestlige offisielle finansinstitusjoner for gull –hvor verdien ikke er avhengig av noen regjering eller bank. Gullprisen fikk også ny fart etter Hamsas' angrep på Israel i høst, og har steget 27 prosent etter at konflikten startet.