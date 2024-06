Oljeprisen over 85 dollar fatet

Oljeprisene fortsette å trekke opp torsdag ettermiddag, og er nå over 85 dollar fatet.

Et fat Brent-olje koster torsdag ettermiddag 85 dollar, opp 42 cent siden midnatt da prisen lå på 84,58. Prisen på et fat WTI-olje er 81,2 dollar.

Arctic Securities skriver i en oppdatering at geopolitiske risikoelementer er tilbake i fokus, og bidrar til å legge et nedre gulv for prisene. Situasjonen mellom Israel og Hezbollah tilspisser seg etter at sistnevntes leder har advart Israel om at en krig uten grenser kan være nær.

Videre fremgår det av oppdateringen at markedet venter på de ukentlige datapunktene fra EIA, som kommer klokken 17.00 norsk tid.

Det amerikanske oljeinstituttet rapporterte tidligere denne uken en uventet økning i råoljelagrene, men at det var netto trekk på lagrene.