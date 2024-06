Bofa løfter gullprisestimatene til himmels

Råvarestrateger hos Bank of America har løftet estimatene sine for gullprisen. Kursmålet for 12-18 måneder er 3000 dollar pr. unse.

Banken påpeker at etterspørselen pr. i dag ikke er høy nok til å rettferdiggjøre slike nivåer, men at det kan skje dersom Fed kutter rentene.

«Vi tror gull kan nå 3000 dollar pr. unse i løpet av de neste 12-18 månedene, selv om strømninger ikke rettferdiggjør dette prisnivået akkurat nå. For å oppnå dette vil det kreve at ikke-kommersiell etterspørsel øker fra dagens nivå, noe som igjen krever at Fed kutter renten,» skrev strategene.

Antall gullkjøp i første kvartal 2024 vokste med 3 prosent. Strømninger til fysiske ETF-er og en økning i clearingvolumer hos London Bullion Market Association «ville være et oppmuntrende første signal».

Ifølge en sentralbankundersøkelse fra World Gold Council, trekkes det frem «bullish» faktorer for gullprisen. Nesten 30 prosent av respondentene fra sentralbankene sa at de har som hensikt å øke gullreservene sine i løpet av de neste 12 månedene. Sentralbankene øker gullreservene som en sikring mot inflasjon, ifølge undersøkelsen.

Monetære myndigheter reduserer også beholdningen av amerikanske statsobligasjoner og øker gullreservene på grunn av bekymringer om dollarens dominans og helse, ifølge Bank of America.

Kina økte sine gullbeholdninger til 4,9 prosent av sine totale reserver i april, opp fra 3,5 prosent i 2022. Beijing reduserte samtidig sine beholdninger av amerikanske statsobligasjoner til et 25-års lavpunkt på 767 milliarder dollar i mars.