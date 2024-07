Goldman Sachs: Hvordan sikre seg mot inflasjon

Goldman Sachs Intelligence har delt en rapport om hvordan man kan bruke råvarer som en inflasjonssikring.

Dagens viktigste faktorer for inflasjonspresset er: amerikanske selskaper som fortsetter å overgå forventningene om inntjening, store budsjettunderskudd, og presidentvalget i USA, heter det.

Rapporten er basert på fem inflasjonsperioder de siste 50 årene: oljeboikotten (1970-tallet), den iranske revolusjonen (1970-tallet), Kinas booms syklus (2005, 2007-2008), og post-pandemien (2021).

«Råvarer overgikk aksjer og obligasjoner i alle fem episoder».

Når man skal sikre med råvarer

Råvarer har vist sterk motstandsdyktighet mot inflasjon og har vært en kritisk sikring for obligasjoner og aksjer når lønninger stiger, ifølge Goldman Sachs Research.

Historisk sett, når amerikansk inflasjon har overrasket med et prosentpoeng til oppsiden, har det ført til en inflasjonsjustert avkastning på 7 prosent for råvarer, mens aksjer og obligasjoner hatt en negativ avkastning på henholdsvis tre og fire prosent, skriver Daan Struyven, leder for oljeforskning i avdelingen.

Mot negative forsyningskjede-sjokk har råvarer historisk sett vært en direkte sikring, slike sjokk pleier å redusere avkastningen til obligasjoner og aksjer når rentene stiger.

Lavere aksjeavkastning når inflasjonen øker får BNP-veksten til å avta; i slike scenarioer har råvarer også vært en sikring.