Oljeprisen faller videre

Oljeprisene faller tirsdag morgen og fortsetter dermed den nedadgående trenden som har preget markedet de siste dagene. Rundt klokken ti handles Brent-oljen til 85,34 dollar fatet, mens prisen på et fat WTI-olje ligger på 81,86 dollar.

Oljeprisene har falt de siste dagene etter en jevn oppgang gjennom juni måned støttet av blant annet OPEC sine produksjonskutt, samt forventninger om rentekutt i USA og økt drivstofforbruk gjennom sommeren.

Stormen Beryl fortsetter sin ferd over det amerikanske fastlandet, og har forårsaket mindre skade på Texas' oljeproduksjon enn markedet hadde forventet. Det er likevel noe infrastruktur som er ute av drift, blant annet Port of Houston og Explorer Pipeline, der det pågår gjenopprettingsarbeid for øyeblikket, skriver Bloomberg.

– Tidlige indikasjoner tyder på at det meste av energiinfrastrukturen har kommet ut av det uskadd, sier analytikerne Warren Patterson og Ewa Manthey i ING i et notat til sine kunder, ifølge Reuters.

Kan stabiliseres

Mandag var høytstående amerikanske tjenestepersoner i Egypt for å diskutere våpenhvile mellom Israel og Hamas. Det er imidlertid fremdeles ingen enighet mellom de to partene, og Hamas uttrykte at et nytt israelsk fremstøt inn i Gaza truet den potensielle avtalen, ifølge Reuters.

Senere i dag vil Federal reserve-sjef Jerome Powell presentere sentralbankens halvårlige oppdatering på den økonomiske situasjonen i USA, noe som kan påvirke sentimentet i markedet mot risikoaktiva, inkludert råvarer, ifølge Reuters og Bloomberg.

– Med den nylige utviklingen i amerikanske økonomiske data, som øker sjansen for en rentenedsettelse i september, kan enhver bekreftelse av kommende inflasjonsfremgang bidra til å støtte det bredere risikosentimentet, noe som kan gi rom for at oljeprisene stabiliserer seg på en mer gunstig etterspørselsutsikt, sier markedsstrateg i IG, Yeap Jun Rong til Reuters.