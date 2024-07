«Forsyningskjeden i kaffeindustrien er under dramatisk press,» uttalte Giuseppe Lavazza, styreleder i Lavazza på et arrangement i London, skriver WSJ.

Lavazza sa at prisen på en kopp kaffe kan hoppe så mye som 25 prosent det kommende året.

For norske kaffedrikkere vil prisstigningen også merkes.

Prisene på Arabicabønnene har steget med nesten 50 prosent de siste 12 månedene, mens prisene på bønner med mindre robusthet og kvalitet har nesten doblet seg.



Dårlig vær hos produsenter i Brasil, Vietnam og Indonesia har ført til nærmest produksjonsstopp i landene som er et av verdens viktigste kaffeprodusenter.

For Lavazzas del har kostnadene skutt i været, noe som førte til et fall i nettoinntektene på nesten 30 prosent for kaffeprodusenten i fjor. På toppen av høyere bønnepriser og en sterkere dollar, har selskapet samtidig måttet håndtere høyere fraktkostnader etter Houthi-angrepet i Rødehavet. Lavazza stengte også Russland-virksomheten som medførte 80 millioner euro mindre i inntekter.