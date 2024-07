Kobberprisen er regnet for å være den ledende indikatoren for helsetilstanden i verdensøkonomien. Herav også tilnavnet «Dr. Copper». Det sies også at når økonomien og aksjemarkedet sender ulike signaler om helsetilstanden, kan det være smart å få sjekket tilstanden hos «The Good Doctor» – kobberprisen. Og den har stupt de siste månedene.

Hvilke signaler utviklingen i kobberprisen sender om helsetilstanden i verdensøkonomien, og hva vi i så måte kan ha i vente, skal vi ikke mene noe om. Dette er «bare» den tekniske analysen av hvordan kobberprisen kan utvikle seg i nær fremtid.

Kraftig fall

Siden toppen på på 5,2 dollar pr. amerikansk pund på råvarebørsen i Chicago den 20. mai, har kobberprisen falt 22,5 prosent til 4,03 dollar på det laveste torsdag. På råvarebørsen i London (LME) har kobberprisen på samme tid falt 18,5 prosent, fra 10.915 dollar til 8.895 dollar pr. metrisk tonn.

KOBBER FUTURE: Kobberprisen på LME har falt nesten 20 prosent de siste månedene. Chart: Tradingview / Finansavisen

I den tekniske analysen av kobberprisen er det i løpet av de siste tre månedene etablert en klar vendepunktformasjon. Det kan diskuteres hvor halslinjen skal legges, men vendepunktet synes å være et faktum. Det er også et faktum at 200 dagers glidende gjennomsnitt er brutt.

Det som også synes å være et faktum er at potensialet fra hode-skulder-formasjonen begynner å nærme seg. I hvert fall hvis vi legger halslinjen i LME-chartet på 9.824 dollar. Da er det 8.818 dollar.

Sier vi at halslinjen ligger i området 9.600 dollar, kan det i henhold til teorien være rom for fall til rundt 8.400-nivået.

I henhold til Fibonacci Retracement kommer 61,8 prosentnivået på 8.569 dollar.

Trendbrudd?

RSI har brutt den positive undertonen i RSI-chartet, noe som kan være et tidligsignal om at også den stigende hovedtrenden i hovedchartet kan være i fare på litt sikt. Bunnlinjen i trenden går nå gjennom 8.400-nivået. Skal trenden testes er dette et kritisk nivå.

KOBBERGRUVE ETF: Den globale kobbergruve-ETFen (COPEX) har utviklet en hode-skulder-formasjon. Bruddet på halslinjen kan ha åpnet for et fall ned mot 34 dollar – ned 35 prosent fra toppen i mai. Chart: Tradingview / Finansavisen

