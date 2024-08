For første gang siden 2016 er hedgefond totalt sett negative til råvarefutures, noe som viser et mer pessimistisk syn på etterspørselen da mange frykter økonomisk nedgang. Det skriver Bloomberg.

Videre fremgår det at forvalterne ligger short 58.600 kontrakter på en kurv av 20 ulike råvarer pr. 30 juli. Noe som betyr at de vedder på at prisene skal falle. Dette viser data fra US Commodity Futures Trade Commission. For første gang på over åtte år er forvalterne short, også under pandemien var investorene netto long råvarer.

Denne reverseringen viser kanskje mest økte bekymringer knyttet til Kinas økonomiske vekst. I flere tiår har de vært den største driveren for etterspørselen av viktige råvarer, som for eksempel mais og nikkel. Dette har tynget stemningen blant investorene, til tross for at konflikter i Europa og Midtøsten har begrenset prisnedgangen.

Bloomberg skriver også at bevegelsen ble forsterket av et algoritmisk nedsalg i oljemarkedet.