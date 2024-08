Kan ta 20 år å få godkjent et gruveprosjekt

Debattinnlegg: Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri

Ni år etter at SMA Nordland søkte Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon for Kvitberget dolomittbrudd i Bodø kommune, er saken fortsatt ikke avgjort, skriver Finansavisen.

Dessverre er denne saken langt fra enestående. Faktisk kan det ta opptil 20 år å få godkjent et gruveprosjekt. Og dette i en situasjon hvor bedrifter i Norge, Europa og resten av verden skriker etter mineraler.

Dolomitt er en svært viktig råvare for industrien, og brukes i produksjon av alt fra papir til maling og lakk. Dessuten inngår dolomitt i fremstillingen av jern og stål, som blant annet forsvarsindustrien – og dermed global sikkerhet, er helt avhengig av.

Forekomstene av dolomitt i Skandinavia vil være tomme om syv–åtte år. Skal industrien unngå store problemer, må det åpnes nye uttak. Det er helt sikkert flere sider av denne saken, men vårt poeng er at saksbehandlingstiden må bli vesentlig kortere. En avklaring av søknaden haster.

For at mineralprosjekter raskere skal iverksettes, foreslår Norsk Bergindustri blant at:

Direktoratet for mineralforvaltning får en koordinerende rolle overfor kommuner og andre etater når selskaper søker om tillatelse for å drive gruvevirksomhet

At det innføres et malverk for hvordan dokumentasjon som krever for å behandle en søknad om mineralutvinning

Det innføres tidsfrister for konsultasjon med reindriftsnæringen

At flere lokale prosesser og høringer slås sammen

Bevilgningen til NGU økes for å intensivere kartleggingen av de store forekomstene vi har i Norge

Generalsekretær i Norsk Bergindustri